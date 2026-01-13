鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-13 11:44

安控廠晶睿 (3454-TW) 今（13）日宣布，正式推出 Chroma24 低照全彩系列 AI 攝影機（以下簡稱 Chroma24），提供「全天候 24 小時、真實色彩、清晰可辨」的全新體驗。在夜間或昏暗環境中，透過鏡頭與感測元件的全面升級，結合 AI 影像強化技術，不使用紅外線或補光機制，除了優化能源使用，並協助客戶迅速掌握關鍵畫面，全面升級安防效率。

晶睿推出全彩AI攝影機Chroma24 Edge AI結合雲端推展校園、工廠場域應用。(圖：晶睿提供)

根據 GII《2025 年全球安防監控市場報告》報告，安防市場至 2029 年將達到 278.3 億美元規模，複合年成長率（CAGR）達 7.5%，維持成長動能。晶睿通訊產品企劃處處長范姜士武表示：「面對全球智慧安防日益增加的剛性需求，晶睿通訊以深耕超過 25 年的產品設計與影像技術優勢，持續打造貼近真實場域的使用體驗。

‌



晶睿通訊的 Chroma24 突破傳統監控設備在夜間僅能呈現黑白、模糊畫面的限制，即使在低光源環境，也能輸出色彩真實、雜訊極低的清晰影像，夜間畫面依然細節分明。面對動態場景，也能減少殘影與模糊，並透過寬動態技術（WDR Pro）平衡明亮與昏暗區域；搭配深度搜尋（Deep Search）功能，讓使用者不論白天或夜晚都能依顏色、人物與車輛特徵快速鎖定關鍵畫面，大幅降低人力與時間成本。

Chroma24 適合導入照明不足、大範圍或需全天候安全管理的場域，例如公園、校園、郊區道路以及廠區、倉儲、儲能與太陽能電廠等關鍵設施，減輕巡檢人力並提升營運效率。