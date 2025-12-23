比目前強百倍！川普宣佈建「川普級」AI戰艦「挑戰號」將與韓企合作建造新型護衛艦

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-12-23 08:55

美國總統川普周一 (22 日) 在佛州私宅海湖莊園舉行記者會，正式宣布啟動新型「川普級」戰艦建造計劃，標誌著美國海軍擴軍戰略的重大升級。該計畫將以兩艘戰艦為起點，最終擴展至 20 至 25 艘，首艦被命名為「挑戰號」(USS Defiant)，旨在鞏固美國海軍全球主導地位。此舉被視為川普以個人風格重塑聯邦軍事採購體系的另一項舉措。

比目前強100倍！川普宣佈建造「川普級」戰艦 將與韓企合作建造新型護衛艦（圖：Shutterstock）

川普強調，新戰艦將突破歷史紀錄，排水量超 3 萬噸，遠超過現役驅逐艦，速度更快、火力較以往戰艦提升百倍，並整合 AI、定向能雷射等尖端技術，成為除潛艦外最具殺傷力的水面作戰平台。

‌



他說：「從來沒有過像這樣的艦艇，這些設計已經構思多年，將是速度最快、規模最大的戰艦，威力更比歷來建造過的任何戰艦強大一百倍，將成為世界歷史上最大的戰艦。」

川普也指出，這是自 1994 年以來美國首次重啟戰艦建造，首批艦艇將組成「黃金艦隊」核心力量。

值得注意的是，川普透露美軍將與南韓韓華集團合作推動新型護衛艦計畫。韓華先前已跟美國達成 50 億美元投資協議，協助費城海軍造船廠重啟營運。該廠關閉多年後，將透過軍民合作模式煥發新生。

川普同時警告國防承包商必須嚴控成本與工期，直言將調查高階主管高薪、股票回購及股利發放是否導致工程延期超支。