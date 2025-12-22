全球Foundry 2.0市場今年營收估增15% 純晶圓代工增26%成長最多

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-12-22 19:25

研調機構 Counterpoint Research 今 (22) 日指出，全球 Foundry 2.0 第三季營收達 848 億美元，年增 17%，此次成長主要來自 AI GPU 在前段晶圓製造與後段先進封裝的持續需求。純晶圓代工廠如台積電持續領跑市場，而中國業者則受惠於本土補貼政策，展現相對韌性；2025 年全年 Foundry 2.0 市場估年增 15%，純晶圓代工則年增 26%，成為主要動能。

IC示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

Counterpoint 指出，傳統僅涵蓋晶圓製造的「Foundry 1.0」定義已無法完整反映當前產業結構。「Foundry 2.0」的範疇進一步納入 純晶圓代工廠、非記憶體 IDM、封測 (OSAT) 業者以及光罩供應商。

Counterpoint Research 研究副總裁 Neil Shah 表示，企業正從單一製造環節，轉型為技術整合平台。這樣的轉變有助於強化垂直整合、加快創新速度，並在 AI 時代實現更深層的系統級價值創造。

以第三季營運表現來看，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 持續領先市場，於純晶圓代工業者中表現最為突出， 2025 年第三季營收年增 41%，主要來自蘋果 (AAPL-US) 旗艦智慧型手機 3 奈米製程放量，以及 NVIDIA、AMD、Broadcom 等 AI 加速器客戶對 4/5 奈米製程的滿載需求。

不過，台積電 4/5 奈米產能緊繃已成為限制台積電第四季營收再成長的關鍵因素，但其穩定且領先的先進封裝能力，預期仍將於 2026 年持續推升營收動能。

非台積電晶圓代工業者方面，成長速度趨緩，第三季營收年增 6%，低於第二季的 11%。其中，中國晶圓代工廠表現相對亮眼，年增 12%，即使關稅提前拉貨效應減弱，仍受惠於政府政策支持。

封測熱潮則延續，封測產業第三季營收年增 10%，高於去年同期的 5%，日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 因 FOCoS (Fan-Out Chip on Substrate) 解決方案承接來自台積電的溢出訂單，成為主要成長動能。Counterpoint 預期，2026 年封測產能將大幅擴張，年增約 100%，AI GPU 與 AI ASIC 將成為 2025 至 2026 年最關鍵的成長引擎。

Counterpoint Research 資深分析師 Jake Lai 指出，隨著 4/5 奈米產能全面滿載，以及 CoWoS 產能受限，預期台積電在第四季難以再出現顯著季增。因此，Counterpoint Research 預估 2025 年全年 Foundry 2.0 市場營收年增約 15%。其中，純晶圓代工市場預計年增 26%，將成為整體市場擴張的主要動能，並由 AI GPU 與 AI ASIC 出貨持續支撐。

在先進封裝趨勢方面，資深分析師 William Li 表示，NVIDIA 與 Broadcom 在 AI GPU 與 AI ASIC 市場扮演關鍵角色，其需求波動對 CoWoS 整體需求 影響顯著。2026 年台積電將優先聚焦 NVIDIA Blackwell 與 Rubin 平台的 AI GPU 生產，為封測業者創造策略性機會。