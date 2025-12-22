鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對中信金(2891-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.7元上修至3.73元，其中最高估值4.07元，最低估值3.35元，預估目標價為48.25元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|4.07(4.07)
|4.37
|4.5
|最低值
|3.35(3.26)
|3.23
|3.88
|平均值
|3.73(3.68)
|3.92
|4.14
|中位數
|3.73(3.7)
|3.96
|4.08
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|228,749,880
|246,238,000
|257,405,590
|最低值
|168,205,000
|178,975,000
|191,973,000
|平均值
|205,445,990
|218,419,790
|216,356,320
|中位數
|204,595,450
|220,552,240
|206,724,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|3.64
|2.82
|1.55
|2.73
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|189,409,573
|136,576,427
|139,252,299
|186,057,824
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2891/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
上一篇
下一篇