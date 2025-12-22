鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)目標價調升至108.5元，幅度約6.37%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對穩懋(3105-TW)提出目標價估值：中位數由102元上修至108.5元，調升幅度6.37%。其中最高估值130元，最低估值92元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予穩懋(3105-TW)評價：積極樂觀4位、保持中立6位、保守悲觀2位。
穩懋(3105-TW)今(19日)收盤價為174元。近5日股價下跌4.92%，相關半導體類指數近5日下跌1.36%，櫃買市場加權指數下跌0.95%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗5萬美元模擬交易 投資全球資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 你被洗出場了嗎？美光大漲，台股將複製11/21劇本？！台積電 華邦電 鴻海 十詮 欣興 聯鈞誰先噴？
- 台股修正進行中，但強勢股已提前現身
- CPO 不是新題材，而是 AI 架構演進的必然結果
- 盤中速報 - 半導體類指數類股表現疲軟，跌幅2.42%，總成交額236.29億
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇