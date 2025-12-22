search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)目標價調升至108.5元，幅度約6.37%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對穩懋(3105-TW)提出目標價估值：中位數由102元上修至108.5元，調升幅度6.37%。其中最高估值130元，最低估值92元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予穩懋(3105-TW)評價：積極樂觀4位、保持中立6位、保守悲觀2位。

穩懋(3105-TW)今(19日)收盤價為174元。近5日股價下跌4.92%，相關半導體類指數近5日下跌1.36%，櫃買市場加權指數下跌0.95%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



文章標籤

台股市場預估目標價

