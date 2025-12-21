矽統ASIC+IC雙軸布局 整併效益逐步顯現

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-12-21 11:00

矽統科技。(鉅亨網資料照)

針對第四季，矽統表示，部分客戶需求動能可望延續，將為營收與毛利帶來支撐，但亦有部分客戶受季節性因素影響，需求開始趨緩，整體來看，第四季表現預期將介於第二季與第三季之間。

‌



矽統近年積極調整體質，透過併購與組織整合擴大業務版圖。過去兩年已完成合併 ASIC 業者山東聯暻，並於今年初完成以換股方式併購 MCU 廠紘康，目前業務主軸已區分為聯暻的 ASIC 相關業務，以及矽統與紘康整合後的自有 IC 產品線。

矽統先前已針對旗下產品線進行全面盤點與整合，並同步規畫開發新一代 IC 產品，以逐步取代既有產品。相關新晶片最快可望自明年起陸續轉化為營收，且貢獻動能預期將延續至 2027 年、2028 年，成為中長期成長的重要基礎。

在投資布局方面，聯暻亦於今年啟動收購廈門凌陽華芯科技股權。矽統說明，該案已取得投審司核准函，未來將依核准內容與自有資金狀況，分階段取得股權。凌陽華芯團隊長期深耕影像相關晶片，過去曾開發 LCD 與 OLED 驅動 IC，目前核心業務聚焦 LED 驅動 IC，與影像應用高度相關。