盤中速報 - 費城半導體大漲2.66%，報7046.07點
截至台北時間20日12:54，費城半導體上漲182.45點（或2.66%），暫報7046.07點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-7.39%
- 近 1 月：+4.77%
- 近 3 月：+9.33%
- 近 6 月：+30.71%
- 今年以來：+36.68%
焦點個股
費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領漲。美光科技(MU-US)上漲5.44%；超微半導體(AMD-US)上漲5.23%；科林研發(LRCX-US)上漲4.23%；連貫(COHR-US)上漲4.02%；芯源系統(MPWR-US)上漲3.5%。
