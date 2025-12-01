search icon



盤中速報 - 費城半導體大漲2.66%，報7046.07點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間20日12:54，費城半導體上漲182.45點（或2.66%），暫報7046.07點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-7.39%
  • 近 1 月：+4.77%
  • 近 3 月：+9.33%
  • 近 6 月：+30.71%
  • 今年以來：+36.68%

焦點個股


費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領漲。美光科技(MU-US)上漲5.44%；超微半導體(AMD-US)上漲5.23%；科林研發(LRCX-US)上漲4.23%；連貫(COHR-US)上漲4.02%；芯源系統(MPWR-US)上漲3.5%。


費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體7057.952.83%
美光科技263.88+6.17%
超微半導體211.82+5.35%
科林研發171.74+4.27%
連貫183.87+4.64%
芯源系統961.55+3.45%

