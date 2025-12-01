鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞歷山卓不動產股份(ARE-US)EPS預估下修至-1.68元，預估目標價為56.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對亞歷山卓不動產股份(ARE-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.61元下修至-1.68元，其中最高估值-1.59元，最低估值-2.65元，預估目標價為56.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-1.59(0.35)
|0.14
|-0.1
|-0.1
|最低值
|-2.65(-2.65)
|-0.37
|-1.37
|-0.1
|平均值
|-1.85(-1.44)
|-0.15
|-0.6
|-0.1
|中位數
|-1.68(-1.61)
|-0.15
|-0.34
|-0.1
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|30.22億
|29.36億
|29.54億
|29.67億
|最低值
|29.46億
|25.74億
|24.25億
|29.41億
|平均值
|29.91億
|27.42億
|27.22億
|29.54億
|中位數
|30.07億
|27.18億
|27.15億
|29.54億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|6.01
|3.82
|3.18
|0.54
|1.80
|營業收入
|18.86億
|21.14億
|25.89億
|28.86億
|31.16億
詳細資訊請看美股內頁：
亞歷山卓不動產股份(ARE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
