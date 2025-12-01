search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞歷山卓不動產股份(ARE-US)EPS預估下修至-1.68元，預估目標價為56.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對亞歷山卓不動產股份(ARE-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.61元下修至-1.68元，其中最高估值-1.59元，最低估值-2.65元，預估目標價為56.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-1.59(0.35)0.14-0.1-0.1
最低值-2.65(-2.65)-0.37-1.37-0.1
平均值-1.85(-1.44)-0.15-0.6-0.1
中位數-1.68(-1.61)-0.15-0.34-0.1

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值30.22億29.36億29.54億29.67億
最低值29.46億25.74億24.25億29.41億
平均值29.91億27.42億27.22億29.54億
中位數30.07億27.18億27.15億29.54億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS6.013.823.180.541.80
營業收入18.86億21.14億25.89億28.86億31.16億

詳細資訊請看美股內頁：
亞歷山卓不動產股份(ARE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


