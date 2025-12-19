search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲2%，報7001.17點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間19日10:32，費城半導體上漲137.54點（或2%），暫報7001.17點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-7.39%
  • 近 1 月：+4.77%
  • 近 3 月：+9.33%
  • 近 6 月：+30.71%
  • 今年以來：+36.68%

焦點個股


費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領漲。美光科技(MU-US)上漲4.18%；科林研發(LRCX-US)上漲2.64%；恩智浦半導體(NXPI-US)上漲2.58%；超微半導體(AMD-US)上漲2.46%；科磊(KLAC-US)上漲2.35%。


文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體7047.832.68%
美光科技264.6502+6.48%
科林研發170.78+3.69%
恩智浦半導體227.07+2.25%
超微半導體210.906+4.90%
科磊1259.96+3.07%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty