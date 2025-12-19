盤中速報 - 費城半導體大漲2%，報7001.17點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間19日10:32，費城半導體上漲137.54點（或2%），暫報7001.17點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-7.39%
- 近 1 月：+4.77%
- 近 3 月：+9.33%
- 近 6 月：+30.71%
- 今年以來：+36.68%
焦點個股
費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領漲。美光科技(MU-US)上漲4.18%；科林研發(LRCX-US)上漲2.64%；恩智浦半導體(NXPI-US)上漲2.58%；超微半導體(AMD-US)上漲2.46%；科磊(KLAC-US)上漲2.35%。
