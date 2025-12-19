search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1.15%，報6942.46點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間19日10:30，費城半導體上漲78.83點（或1.15%），暫報6942.46點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-7.39%
  • 近 1 月：+4.77%
  • 近 3 月：+9.33%
  • 近 6 月：+30.71%
  • 今年以來：+36.68%

焦點個股


費城半導體成分股以科林研發(LRCX-US)領漲。科林研發(LRCX-US)上漲6.27%；泰瑞達(TER-US)上漲2.83%；應用材料(AMAT-US)上漲2.11%；艾司摩爾(ASML-US)上漲2.06%；和康電訊(MTSI-US)上漲1.88%。

部分成分股表現相對疲軟，思佳訊半導體(SWKS-US)下跌0.78%；科沃(QRVO-US)下跌0.08%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌0.01%；凌雲邏輯(CRUS-US)下跌0.01%。


文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體7048.162.69%
科林研發170.985+3.82%
泰瑞達194.625+2.19%
應用材料258.115+1.82%
艾司摩爾1055.57+1.86%
和康電訊174.105+1.54%
思佳訊半導體65.41+1.43%
科沃86.49+1.59%
萊迪思半導體75.0301+2.74%
凌雲邏輯122.255+1.88%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty