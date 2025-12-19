盤中速報 - 費城半導體大漲1.15%，報6942.46點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間19日10:30，費城半導體上漲78.83點（或1.15%），暫報6942.46點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-7.39%
- 近 1 月：+4.77%
- 近 3 月：+9.33%
- 近 6 月：+30.71%
- 今年以來：+36.68%
焦點個股
費城半導體成分股以科林研發(LRCX-US)領漲。科林研發(LRCX-US)上漲6.27%；泰瑞達(TER-US)上漲2.83%；應用材料(AMAT-US)上漲2.11%；艾司摩爾(ASML-US)上漲2.06%；和康電訊(MTSI-US)上漲1.88%。
部分成分股表現相對疲軟，思佳訊半導體(SWKS-US)下跌0.78%；科沃(QRVO-US)下跌0.08%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌0.01%；凌雲邏輯(CRUS-US)下跌0.01%。
