鉅亨速報 - Factset 最新調查：利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)EPS預估下修至2.36元，預估目標價為50.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.4元下修至2.36元，其中最高估值3.41元，最低估值1.78元，預估目標價為50.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.41(3.41)
|5.05
|7.4
|7.32
|最低值
|1.78(1.78)
|2.46
|3.23
|4.48
|平均值
|2.32(2.35)
|3.48
|4.69
|5.9
|中位數
|2.36(2.4)
|3.5
|4.75
|5.9
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|311.70億
|315.07億
|326.66億
|327.48億
|最低值
|290.00億
|258.05億
|255.53億
|273.43億
|平均值
|299.41億
|293.63億
|292.70億
|302.71億
|中位數
|299.71億
|296.44億
|293.28億
|307.23億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.24
|16.75
|11.81
|6.46
|4.15
|營業收入
|277.49億
|461.53億
|503.79億
|409.19億
|403.23億
詳細資訊請看美股內頁：
利安德巴塞爾工業公司(LYB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
