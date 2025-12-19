鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對哈莫尼黃金(HMY-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.76元上修至2.87元，其中最高估值4.14元，最低估值2.09元，預估目標價為21.97元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.14(4.14)
|4.11
|4.1
|2.93
|最低值
|2.09(2.09)
|2.41
|1.84
|1.67
|平均值
|2.97(2.9)
|3.41
|3.33
|2.3
|中位數
|2.87(2.76)
|3.61
|3.6
|2.3
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|69.04億
|71.44億
|76.44億
|55.31億
|最低值
|53.31億
|59.23億
|53.43億
|55.31億
|平均值
|58.91億
|66.20億
|62.73億
|55.31億
|中位數
|58.60億
|67.75億
|60.08億
|55.31億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.55
|-0.11
|0.44
|0.74
|1.27
|營業收入
|28.56億
|27.69億
|27.83億
|33.48億
|43.22億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
