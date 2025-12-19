鉅亨網新聞中心 2025-12-19 14:50

希迪智駕 (03881-HK) 周五 (19 日) 正式於香港聯交所主板掛牌上市，發行價為每股 263 港元，上市首日以平開起步，總市值超過 115 億港元。此次上市象徵著希迪智駕成為港股市場「商用車智能駕駛第一股」，也是全球首家專注於礦區無人駕駛場景的上市公司。

港股迎來「無人礦卡第一股」！希迪智駕正式掛牌 市值突破115億港元(圖:shutterstock)

希迪智駕是一家以產品驅動的商用車智能駕駛解決方案供應商，專注於封閉環境的自動駕駛、V2X(車聯網) 及智能感知技術。其核心產品「元礦山」解決方案，能實現無人駕駛礦卡的自主操作與遠端監控。根據數據顯示，該方案將採礦效率提升至人工駕駛的 104%，公司亦交付了中國首個完全無人駕駛的純電採礦車隊。

此外，其 V2X 產品已在中國五個國家級車聯網先導區實施，展現了在複雜交通場景下的技術應用能力。

財務數據與商業化進程 在財務表現上，希迪智駕呈現出營收快速增長與毛利改善的趨勢。

2022 年至 2024 年，其營收由人民幣 3110 萬元增至 4.1 億元，複合年增長率高達 263.1%。毛利率從 2022 年的 - 19.3% 大幅轉正至 2024 年的 24.7%，顯示商業化閉環已初步成效。然而，由於持續的高研發投入，公司仍處於虧損狀態，2024 年淨虧損為 5.8 億元人民幣。截至 2025 年 6 月，公司研發人員佔比超過 80%，近年累計研發投入約 5.45 億元。

公司由素有「大疆教父」之稱的香港科技大學教授李澤湘領銜創立，他在運動控制與機器人領域擁有超過 30 年經驗。核心團隊還包括具備豐富電子技術背景的副主席馬濰，以及擁有加州大學伯克利分校博士學位的 CEO 胡斯博。

在資本層面，希迪智駕上市前已獲得紅杉中國、百度、聯想等多家知名機構投資。本次 IPO 亦吸引了湘江智騁、工銀瑞信等 5 位基石投資者，合計認購約 5.46 億港元，佔發售股份總數的 38.39%。