search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 應用材料(AMAT-US)大漲5.01%，報260.72美元

鉅亨網新聞中心

應用材料(AMAT-US)截至台北時間18日22:33股價上漲12.45美元，報260.72美元，漲幅5.01%，成交量264,099（股），盤中最高價260.82美元、最低價257.91美元。

美股指數盤中表現

應用材料(AMAT-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-5.93%
  • 近 1 月：+13.17%
  • 近 3 月：+45.31%
  • 近 6 月：+48.68%
  • 今年以來：+57.95%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報應用材料

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006773.500.77%
道瓊指數48097.030.44%
NASDAQ22930.56+1.05%
費城半導體6904.493.12%
應用材料257.76+3.82%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty