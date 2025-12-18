鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.62元下修至2.38元，其中最高估值3.15元，最低估值0.99元，預估目標價為225.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.15(3.57)
|10.92
|12
|16.44
|最低值
|0.99(0.99)
|2.08
|3.08
|6.87
|平均值
|2.35(2.42)
|6.01
|6.81
|10.12
|中位數
|2.38(2.62)
|6.22
|7.03
|9.65
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|47.87億
|65.96億
|61.39億
|80.36億
|最低值
|46.58億
|58.39億
|57.05億
|67.39億
|平均值
|47.17億
|61.24億
|59.40億
|74.37億
|中位數
|47.15億
|61.15億
|59.27億
|75.36億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.70
|2.32
|2.63
|-0.43
|0.02
|營業收入
|9.74億
|10.95億
|12.92億
|16.75億
|28.04億
詳細資訊請看美股內頁：
TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
