鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西石油(PBR-US)EPS預估上修至3.17元，預估目標價為14.10元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對巴西石油(PBR-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.12元上修至3.17元，其中最高估值3.49元，最低估值1.52元，預估目標價為14.10元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.49(3.49)2.993.193.6
最低值1.52(1.52)1.672.143.22
平均值3.03(3)2.292.693.42
中位數3.17(3.12)2.22.833.42

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值937.85億918.79億969.88億1,110.30億
最低值834.78億845.84億849.22億865.97億
平均值888.34億876.55億910.78億998.54億
中位數882.33億871.92億909.11億1,019.36億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.213.035.593.831.05
營業收入527.45億838.87億1,241.66億1,025.04億910.47億

詳細資訊請看美股內頁：
巴西石油(PBR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSPBR

