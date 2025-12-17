鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-17 10:30

最新數據顯示，隨著元旦假期臨近，越來越多中國民眾選擇透過旅行迎接新的一年，機票預訂量呈現顯著增長。根據旅遊平台數據顯示，2026 年元旦假期，中國國內航線機票預訂量已超過 106 萬張，年增率 45% 左右；海外航線機票預訂量超過 53 萬張，較去年同期成長約 15%。

《央視財經》報導，元旦假期的出行熱點集中在冰雪遊、避寒遊以及出境短線遊，反映出民眾出行需求的多元化。目前，相關數據持續監測中，預計未來幾天預訂量將進一步上升。

‌



在上海浦東國際機場 2 號航廈，許多市民利用淡季低價開啟錯峰旅行，中國國內熱門航線主要涵蓋廣東、福建及東北地區。有上海市民分享，選擇晚間航班，去程加上燃油費總支出不超過人民幣 500 元，體現了高性價比的旅遊選擇。

出國旅遊方面，東南亞短線遊備受青睞，尤其是越南胡志明市和河內等目的地。中國某旅遊平台大數據研究院研究員石珂指出，飛往胡志明市的機票預訂量增加 3.2 倍，河內航線增加 2.4 倍，顯示短線出境游熱度攀升。

此外，多家中國航空公司新開或增加了前往馬德里、雪梨、奧克蘭等地的國際航線，進一步豐富旅客的旅遊選擇。這一趨勢不僅提升了旅行便利性，也促進了跨國交流。