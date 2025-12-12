search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rubrik, Inc. Class A(RBRK-US)EPS預估上修至-0.17元，預估目標價為118.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Rubrik, Inc. Class A(RBRK-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.18元上修至-0.17元，其中最高估值-0.16元，最低估值-0.19元，預估目標價為118.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.16(-0.16)0.641.481.37
最低值-0.19(-0.49)-0.420.330.9
平均值-0.18(-0.19)0.060.661.14
中位數-0.17(-0.18)0.060.661.14

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值12.82億16.52億21.50億22.83億
最低值12.45億15.35億18.46億21.57億
平均值12.79億15.80億19.53億22.20億
中位數12.81億15.68億19.37億22.20億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.21-1.45-1.58-2.01-7.48
營業收入3.88億5.06億6.00億6.28億8.87億

詳細資訊請看美股內頁：
Rubrik, Inc. Class A(RBRK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSRBRK

相關行情

台股首頁我要存股
Rubrik, Inc. Class A82.91-4.79%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty