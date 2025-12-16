國會暴動紀錄片涉惡意剪輯 川普怒告BBC誹謗 求償100億美元

鉅亨網編譯許家華 2025-12-16 09:42

美國總統川普周一 (15 日) 晚間對英國公共廣播機構 BBC 提起高額訴訟，指控其在一部關於 2021 年國會暴動事件的紀錄片中惡意剪輯畫面，構成誹謗，索賠金額合計高達 100 億美元。

（圖：Shutterstock)

根據法院文件，川普指控 BBC 在 2024 年、也就是總統大選前夕播出的《廣角鏡》（Panorama）節目中，對他作出「虛假、誹謗且惡意的描繪」。

訴狀顯示，川普對 BBC 提出兩項指控，分別為誹謗以及違反佛羅里達州《不公平與欺騙性商業行為法》（Deceptive and Unfair Trade Practices Act），並就每一項指控各求償最高 50 億美元。這起訴訟也被視為川普兌現先前對該紀錄片提出法律行動的威脅。

川普指控，BBC 在紀錄片中刻意剪接他於 2021 年 1 月的一場演說畫面，讓外界誤以為他直接呼籲支持者前往國會大廈、並「奮戰到底」，以推翻他在當年總統大選中敗給拜登的結果，同時卻刪除他呼籲群眾以和平方式示威的段落。川普認為，這樣的處理方式誤導觀眾，並將他描繪成煽動暴力行為的關鍵人物。

BBC 先前已就該紀錄片向川普道歉，並承諾不再播出相關內容，但同時強調，該紀錄片並不構成提起訴訟的合理法律依據。即便如此，川普仍選擇正式提告，要求巨額賠償。

近年來，川普已多次對主流媒體提起誹謗訴訟，包括 CBS 與 ABC 等電視網。儘管相關訴訟往往提出極高的求償金額，但多數案件最終和解或判賠的金額，遠低於最初的索賠數字。