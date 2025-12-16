國會暴動紀錄片涉惡意剪輯 川普怒告BBC誹謗 求償100億美元
鉅亨網編譯許家華
美國總統川普周一 (15 日) 晚間對英國公共廣播機構 BBC 提起高額訴訟，指控其在一部關於 2021 年國會暴動事件的紀錄片中惡意剪輯畫面，構成誹謗，索賠金額合計高達 100 億美元。
根據法院文件，川普指控 BBC 在 2024 年、也就是總統大選前夕播出的《廣角鏡》（Panorama）節目中，對他作出「虛假、誹謗且惡意的描繪」。
訴狀顯示，川普對 BBC 提出兩項指控，分別為誹謗以及違反佛羅里達州《不公平與欺騙性商業行為法》（Deceptive and Unfair Trade Practices Act），並就每一項指控各求償最高 50 億美元。這起訴訟也被視為川普兌現先前對該紀錄片提出法律行動的威脅。
川普指控，BBC 在紀錄片中刻意剪接他於 2021 年 1 月的一場演說畫面，讓外界誤以為他直接呼籲支持者前往國會大廈、並「奮戰到底」，以推翻他在當年總統大選中敗給拜登的結果，同時卻刪除他呼籲群眾以和平方式示威的段落。川普認為，這樣的處理方式誤導觀眾，並將他描繪成煽動暴力行為的關鍵人物。
BBC 先前已就該紀錄片向川普道歉，並承諾不再播出相關內容，但同時強調，該紀錄片並不構成提起訴訟的合理法律依據。即便如此，川普仍選擇正式提告，要求巨額賠償。
近年來，川普已多次對主流媒體提起誹謗訴訟，包括 CBS 與 ABC 等電視網。儘管相關訴訟往往提出極高的求償金額，但多數案件最終和解或判賠的金額，遠低於最初的索賠數字。
值得注意的是，這起針對 BBC 的訴訟，正值外媒披露川普政府近期取消一項與英國之間的科技合作協議之後不久，時機點引發外界關注。該案後續發展，勢將牽動美英媒體與政治關係的敏感神經。
