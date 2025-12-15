鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估下修至10.56元，預估目標價為206.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對馬拉松石油(MPC-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.77元下修至10.56元，其中最高估值12.75元，最低估值8.79元，預估目標價為206.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.75(12.75)
|23.51
|21.5
|22.75
|最低值
|8.79(8.79)
|10.12
|8.55
|13.7
|平均值
|10.62(10.7)
|14.78
|14.26
|18.86
|中位數
|10.56(10.77)
|13.92
|13.2
|20.13
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,418.00億
|1,600.00億
|1,600.00億
|1,288.52億
|最低值
|1,229.64億
|950.92億
|953.13億
|1,288.52億
|平均值
|1,336.29億
|1,336.40億
|1,353.15億
|1,288.52億
|中位數
|1,342.90億
|1,357.88億
|1,383.27億
|1,288.52億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-15.13
|15.24
|28.12
|23.63
|10.08
|營業收入
|691.57億
|1,197.77億
|1,774.11億
|1,484.60億
|1,385.17億
詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MPC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 供需版圖大洗牌！三大原物料正改寫全球節奏
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估上修至10.77元，預估目標價為206.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估上修至10.49元，預估目標價為202.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估下修至10.03元，預估目標價為200.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估上修至10.18元，預估目標價為200.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇