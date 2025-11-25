鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估上修至10.49元，預估目標價為202.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對馬拉松石油(MPC-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.28元上修至10.49元，其中最高估值12.75元，最低估值8.79元，預估目標價為202.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.75(12.75)
|23.51
|21.5
|22.75
|最低值
|8.79(8.79)
|10.12
|8.55
|12.96
|平均值
|10.51(10.41)
|15
|14.49
|16.47
|中位數
|10.49(10.28)
|14.37
|13.55
|13.7
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,418.00億
|1,600.00億
|1,600.00億
|1,243.89億
|最低值
|1,229.64億
|1,016.22億
|1,280.64億
|1,243.89億
|平均值
|1,334.45億
|1,342.36億
|1,409.47億
|1,243.89億
|中位數
|1,341.79億
|1,357.88億
|1,390.60億
|1,243.89億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-15.13
|15.24
|28.12
|23.63
|10.08
|營業收入
|691.57億
|1,197.77億
|1,774.11億
|1,484.60億
|1,385.17億
詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MPC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
