鉅亨速報

Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估下修至10.03元，預估目標價為200.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對馬拉松石油(MPC-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.18元下修至10.03元，其中最高估值12.13元，最低估值8.79元，預估目標價為200.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值12.13(12.13)19.0621.522.75
最低值8.79(8.79)8.617.4612.96
平均值10.16(10.22)13.8714.1216.47
中位數10.03(10.18)13.7813.4913.7

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,418.00億1,600.00億1,600.00億1,243.89億
最低值1,229.64億1,016.22億1,280.64億1,243.89億
平均值1,334.45億1,342.36億1,409.47億1,243.89億
中位數1,341.79億1,357.88億1,390.60億1,243.89億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-15.1315.2428.1223.6310.08
營業收入691.57億1,197.77億1,774.11億1,484.60億1,385.17億

詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MPC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


