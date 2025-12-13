鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估上修至10.77元，預估目標價為206.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共18位分析師，對馬拉松石油(MPC-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.56元上修至10.77元，其中最高估值12.75元，最低估值8.79元，預估目標價為206.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值12.75(12.75)23.5121.522.75
最低值8.79(8.79)11.978.5513.7
平均值10.7(10.59)14.9414.3618.86
中位數10.77(10.56)13.9213.220.13

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,418.00億1,600.00億1,600.00億1,288.52億
最低值1,229.64億950.92億953.13億1,288.52億
平均值1,336.29億1,336.40億1,353.15億1,288.52億
中位數1,342.90億1,357.88億1,383.27億1,288.52億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-15.1315.2428.1223.6310.08
營業收入691.57億1,197.77億1,774.11億1,484.60億1,385.17億

詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MPC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


