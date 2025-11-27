白宮附近驚傳槍響！華盛頓特區2國民兵遇襲身亡 美總統川普：嚴懲兇手

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-27 17:40

美國首都華盛頓特區在當地時間周三 (26 日) 下午發生一起針對軍人的嚴重槍擊事件，兩名西維吉尼亞州國民兵在白宮附近數個街區外遭遇襲擊身亡，白宮隨後也證實白宮已進入封鎖狀態，美國總統川普已聽取相關匯報。

（圖：Shutterstock）

華盛頓特區市長 Muriel Elizabeth Bowser 表示，此事件為「有針對性的襲擊」，嫌疑人似乎專門以國民兵為目標，而警方在案發後迅速行動，目前已將嫌疑人逮捕，並在交火過程中造成嫌疑人受傷，其現正在醫院接受治療。犯案動機尚待進一步調查。

電視直播畫面顯示，現場由大批警力封鎖，多輛消防車與警車進駐，空中亦有直升機盤旋監控，氣氛緊張。

川普在槍擊案發生後也透過 Truth Social 發文嚴厲譴責襲擊行為，並稱兇嫌「必將付出慘痛代價」。

同時，美國戰爭部部長赫格塞思宣布，川普已下令向華盛頓特區增派 500 名士兵，以加強安全部署。這起事件發生在離白宮僅數步之遙的地點，絕不容忍任何對軍人與公共安全的威脅。

槍擊事件也再度引發對聯邦政府調動國民警衛隊權限的爭議。今年 8 月，川普以華盛頓特區進入「犯罪緊急狀態」為由，派遣國民兵進駐首都，目前已有來自 8 個州及特區的 2300 多名隊員參與巡邏。

然而，哥倫比亞特區法官 Jia Cobb 上周四 (20 日) 裁定，川普總統向美國首都部署國民警衛隊是非法的，要求終止相關行動。特區總檢察長 Brian Schwalb 呼籲各州撤離部隊，憂心軍事化執法將成為危險先例，白宮則堅稱相關行動屬總統合法權限，並指訴訟意在干擾打擊犯罪之努力。