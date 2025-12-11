盤中速報 - 費城半導體大跌3.03%，報7241.34點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間11日10:56，費城半導體下跌226.15點（或3.03%），暫報7241.34點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.57%
- 近 1 月：+4.34%
- 近 3 月：+25.33%
- 近 6 月：+42.44%
- 今年以來：+48.71%
焦點個股
費城半導體成分股以超微半導體(AMD-US)領跌。超微半導體(AMD-US)下跌4.56%；安謀控股公司(ARM-US)下跌4.36%；應用材料(AMAT-US)下跌4.01%；科林研發(LRCX-US)下跌3.97%；博通(AVGO-US)下跌3.78%。
部分成分股表現相對穩健，安森美半導體(ON-US)上漲0.57%。
- 供需版圖大洗牌！三大原物料正改寫全球節奏
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 威士卡(V-US)大漲5.01%，報342.06美元
- 盤中速報 - 安謀控股公司(ARM-US)大跌5.03%，報134.4美元
- 盤中速報 - 交易台(TTD-US)大跌5.07%，報37.23美元
- 盤中速報 - 超微電腦(SMCI-US)大跌5.01%，報33.15美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇