鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌3.03%，報7241.34點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間11日10:56，費城半導體下跌226.15點（或3.03%），暫報7241.34點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+2.57%
  • 近 1 月：+4.34%
  • 近 3 月：+25.33%
  • 近 6 月：+42.44%
  • 今年以來：+48.71%

焦點個股


費城半導體成分股以超微半導體(AMD-US)領跌。超微半導體(AMD-US)下跌4.56%；安謀控股公司(ARM-US)下跌4.36%；應用材料(AMAT-US)下跌4.01%；科林研發(LRCX-US)下跌3.97%；博通(AVGO-US)下跌3.78%。

部分成分股表現相對穩健，安森美半導體(ON-US)上漲0.57%。


美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體7317.31-2.01%
超微半導體215.49-2.68%
安謀控股公司134.67-4.84%
應用材料266.755-3.05%
科林研發166.16-1.25%
博通402.3061-2.58%
安森美半導體55.62+0.94%

