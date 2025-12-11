盤中速報 - 華納兄弟探索(WBD-US)大漲5.02%，報29.68美元
鉅亨網新聞中心
華納兄弟探索(WBD-US)截至台北時間11日03:07股價上漲1.42美元，報29.68美元，漲幅5.02%，成交量59,962,774（股），盤中最高價29.68美元、最低價28.86美元。
- 近 1 週：+11.01%
- 近 1 月：+18.49%
- 近 3 月：+122.1%
- 近 6 月：+185.73%
- 今年以來：+155.44%
