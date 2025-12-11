search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 華納兄弟探索(WBD-US)大漲5.02%，報29.68美元

鉅亨網新聞中心

華納兄弟探索(WBD-US)截至台北時間11日03:07股價上漲1.42美元，報29.68美元，漲幅5.02%，成交量59,962,774（股），盤中最高價29.68美元、最低價28.86美元。

美股指數盤中表現

華納兄弟探索(WBD-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+11.01%
  • 近 1 月：+18.49%
  • 近 3 月：+122.1%
  • 近 6 月：+185.73%
  • 今年以來：+155.44%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報華納兄弟探索

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006886.80+0.67%
道瓊指數48057.751.05%
NASDAQ23654.16+0.33%
費城半導體7467.491.29%
華納兄弟探索29.53+4.49%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty