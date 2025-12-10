search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：托爾兄弟公司(TOL-US)EPS預估下修至13.28元，預估目標價為152.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對托爾兄弟公司(TOL-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.97元下修至13.28元，其中最高估值14.62元，最低估值12.47元，預估目標價為152.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值14.62(14.62)16.9814.7
最低值12.47(11.86)12.9114.7
平均值13.42(13.71)15.1114.7
中位數13.28(13.97)15.4314.7

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值111.83億120.61億121.71億
最低值103.67億108.30億121.71億
平均值106.60億113.81億121.71億
中位數106.35億113.00億121.71億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS6.6310.9012.3615.0113.49
營業收入87.90億102.76億99.95億108.47億109.67億

詳細資訊請看美股內頁：
托爾兄弟公司(TOL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTOL

相關行情

台股首頁我要存股
托爾兄弟公司138.64+4.26%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty