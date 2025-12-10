鉅亨速報 - Factset 最新調查：托爾兄弟公司(TOL-US)EPS預估下修至13.28元，預估目標價為152.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對托爾兄弟公司(TOL-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.97元下修至13.28元，其中最高估值14.62元，最低估值12.47元，預估目標價為152.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|14.62(14.62)
|16.98
|14.7
|最低值
|12.47(11.86)
|12.91
|14.7
|平均值
|13.42(13.71)
|15.11
|14.7
|中位數
|13.28(13.97)
|15.43
|14.7
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|111.83億
|120.61億
|121.71億
|最低值
|103.67億
|108.30億
|121.71億
|平均值
|106.60億
|113.81億
|121.71億
|中位數
|106.35億
|113.00億
|121.71億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|6.63
|10.90
|12.36
|15.01
|13.49
|營業收入
|87.90億
|102.76億
|99.95億
|108.47億
|109.67億
詳細資訊請看美股內頁：
托爾兄弟公司(TOL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
