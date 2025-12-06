search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：PETROLEO BRASI(PBR.A-US)EPS預估上修至3.08元，預估目標價為15.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對PETROLEO BRASI(PBR.A-US)做出2025年EPS預估：中位數由3元上修至3.08元，其中最高估值3.49元，最低估值1.52元，預估目標價為15.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.49(3.49)2.993.193.6
最低值1.52(1.52)1.672.143.22
平均值2.98(2.97)2.392.763.42
中位數3.08(3)2.342.973.42

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值931.32億918.79億1,001.97億1,110.30億
最低值834.78億845.84億871.91億1,019.36億
平均值885.42億881.67億929.97億1,064.83億
中位數878.19億880.31億913.56億1,064.83億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.213.035.593.831.05
營業收入527.45億838.87億1,241.66億1,025.04億910.47億

詳細資訊請看美股內頁：
PETROLEO BRASI(PBR.A-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSPBR.A

