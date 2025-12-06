鉅亨速報 - Factset 最新調查：PETROLEO BRASI(PBR.A-US)EPS預估上修至3.08元，預估目標價為15.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對PETROLEO BRASI(PBR.A-US)做出2025年EPS預估：中位數由3元上修至3.08元，其中最高估值3.49元，最低估值1.52元，預估目標價為15.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.49(3.49)
|2.99
|3.19
|3.6
|最低值
|1.52(1.52)
|1.67
|2.14
|3.22
|平均值
|2.98(2.97)
|2.39
|2.76
|3.42
|中位數
|3.08(3)
|2.34
|2.97
|3.42
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|931.32億
|918.79億
|1,001.97億
|1,110.30億
|最低值
|834.78億
|845.84億
|871.91億
|1,019.36億
|平均值
|885.42億
|881.67億
|929.97億
|1,064.83億
|中位數
|878.19億
|880.31億
|913.56億
|1,064.83億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.21
|3.03
|5.59
|3.83
|1.05
|營業收入
|527.45億
|838.87億
|1,241.66億
|1,025.04億
|910.47億
詳細資訊請看美股內頁：
PETROLEO BRASI(PBR.A-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
