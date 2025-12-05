search icon



盤中速報 - 費城半導體大漲2%，報7360.23點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間05日11:04，費城半導體上漲144.26點（或2%），暫報7360.23點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+2.72%
  • 近 1 月：+3.39%
  • 近 3 月：+27.31%
  • 近 6 月：+43.36%
  • 今年以來：+43.7%

焦點個股


費城半導體成分股以萊迪思半導體(LSCC-US)領漲。萊迪思半導體(LSCC-US)上漲6.36%；連貫(COHR-US)上漲5.28%；英特爾(INTC-US)上漲5.05%；格羅方德(GFS-US)上漲4.23%；美光科技(MU-US)上漲4.02%。

部分成分股表現相對疲軟，輝達(NVDA-US)下跌0.47%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌0.1%。


