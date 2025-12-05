search icon



盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.1%，報696美元

鉅亨網新聞中心

Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間05日02:00股價上漲33.79美元，報696.00美元，漲幅5.1%，成交量2,467,504（股），盤中最高價696.00美元、最低價668.51美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+11.36%
  • 近 1 月：+3.3%
  • 近 3 月：+33.99%
  • 近 6 月：+56.78%
  • 今年以來：+91.06%

