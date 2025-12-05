search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Samsara Inc - Class A(IOT-US)EPS預估上修至0.5元，預估目標價為50.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Samsara Inc - Class A(IOT-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.47元上修至0.5元，其中最高估值0.51元，最低估值0.46元，預估目標價為50.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值0.51(0.5)0.690.93
最低值0.46(0.46)0.490.63
平均值0.49(0.47)0.580.74
中位數0.5(0.47)0.590.74

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值15.98億19.53億23.46億29.72億
最低值15.76億18.50億21.98億29.72億
平均值15.88億19.11億22.94億29.72億
中位數15.96億19.17億23.02億29.72億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.44-0.70-0.48-0.54-0.28
營業收入2.50億4.28億6.53億9.37億12.49億

詳細資訊請看美股內頁：
Samsara Inc - Class A(IOT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


