鉅亨速報 - Factset 最新調查：Samsara Inc - Class A(IOT-US)EPS預估上修至0.5元，預估目標價為50.00元
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Samsara Inc - Class A(IOT-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.47元上修至0.5元，其中最高估值0.51元，最低估值0.46元，預估目標價為50.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.51(0.5)
|0.69
|0.93
|最低值
|0.46(0.46)
|0.49
|0.63
|平均值
|0.49(0.47)
|0.58
|0.74
|中位數
|0.5(0.47)
|0.59
|0.74
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|15.98億
|19.53億
|23.46億
|29.72億
|最低值
|15.76億
|18.50億
|21.98億
|29.72億
|平均值
|15.88億
|19.11億
|22.94億
|29.72億
|中位數
|15.96億
|19.17億
|23.02億
|29.72億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.44
|-0.70
|-0.48
|-0.54
|-0.28
|營業收入
|2.50億
|4.28億
|6.53億
|9.37億
|12.49億
詳細資訊請看美股內頁：
Samsara Inc - Class A(IOT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
