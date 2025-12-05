search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：DocuSign公司(DOCU-US)EPS預估上修至3.77元，預估目標價為90.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對DocuSign公司(DOCU-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.69元上修至3.77元，其中最高估值3.83元，最低估值3.49元，預估目標價為90.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值3.83(3.83)4.45.09
最低值3.49(3.49)3.664.21
平均值3.74(3.69)4.14.6
中位數3.77(3.69)4.134.63

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值32.20億34.71億38.10億
最低值31.94億33.69億35.20億
平均值32.04億34.21億36.98億
中位數32.06億34.22億37.18億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.31-0.36-0.490.365.08
營業收入14.53億21.07億25.16億27.62億29.77億

詳細資訊請看美股內頁：
DocuSign公司(DOCU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSDOCU

