鉅亨速報 - Factset 最新調查：DocuSign公司(DOCU-US)EPS預估上修至3.66元，預估目標價為90.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對DocuSign公司(DOCU-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.57元上修至3.66元，其中最高估值3.74元，最低估值3.49元，預估目標價為90.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.74(3.73)
|4.4
|5.13
|最低值
|3.49(3.35)
|3.66
|3.93
|平均值
|3.64(3.58)
|3.99
|4.48
|中位數
|3.66(3.57)
|3.97
|4.45
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|32.24億
|34.97億
|37.99億
|最低值
|31.56億
|33.41億
|34.67億
|平均值
|31.84億
|34.00億
|36.92億
|中位數
|31.95億
|33.92億
|36.86億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.31
|-0.36
|-0.49
|0.36
|5.08
|營業收入
|14.53億
|21.07億
|25.16億
|27.62億
|29.77億
詳細資訊請看美股內頁：
DocuSign公司(DOCU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
