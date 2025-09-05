鉅亨速報 - Factset 最新調查：DocuSign公司(DOCU-US)EPS預估上修至3.66元，預估目標價為90.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共20位分析師，對DocuSign公司(DOCU-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.57元上修至3.66元，其中最高估值3.74元，最低估值3.49元，預估目標價為90.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值3.74(3.73)4.45.13
最低值3.49(3.35)3.663.93
平均值3.64(3.58)3.994.48
中位數3.66(3.57)3.974.45

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值32.24億34.97億37.99億
最低值31.56億33.41億34.67億
平均值31.84億34.00億36.92億
中位數31.95億33.92億36.86億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.31-0.36-0.490.365.08
營業收入14.53億21.07億25.16億27.62億29.77億

詳細資訊請看美股內頁：
DocuSign公司(DOCU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

