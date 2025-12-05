華為任正非談AI：別盯「發明」要盯「應用」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-05 10:59

近日中國華為創始人任正非在位於上海的華為練秋湖研發中心與 ICPC 全球優勝者及教練座談，針對 AI 未來、教育本質與青年成長展開對話。

華為創始人任正非。（圖：文匯報）

據《第一財經》周五（5 日）報導，他認為當前處於快速變動的時代，年輕人放射青春光芒，是同輩人的榜樣，時代的希望寄托在青年人身上。對於青年發展，任正非指出，每個人人生道路不同，有人「摸高」探索前沿，有人「摸低」扎根基礎，都是對社會的貢獻。

他格外鼓勵有能力的青年：「你能摸高，就不要去摸低，就不要走商業化的道路，你總有一天能摸到真理。有一天你爬高爬不上去了，就從『喜馬拉雅』往下走，沿途都可以『生蛋』，你絕對是好漢，從高往低打是容易的」。​

如今中國青年的狀態，讓他看到了希望。「Meta 給幾個青年人每個人上億美元的簽約金、千萬美元的年薪，中國網上沒有多大的聲音波動，為什麼？不羨慕了。」

任正非提到，現在「國內一大批創業者，能力非常強。七、八人合作做一個公司，二、三十人合伙，股份全是他們的，做好了想拿多少拿多少」，「三、五年或者五至十年，中國會發生天翻地覆的進步」。

他還拿小鵬機器人舉例，「發布會當場剪開外皮，裡面全是『鋼鐵』」，這種敢闖敢試的勁頭，正是未來的樣子。

談及當下火熱的 AI，任正非的觀點很明確：別盯著「發明」，要盯著「應用」。「AI 發明頂多成就一家 IT 公司，應用卻能強大一個國家。」

他算了筆賬，洗煤精度提高 0.1%，乘以中國 40 億噸的煤炭產量，價值驚人；高爐煉鐵效率提升 1%，省下的燃料更是難以計數。​

華為的 AI 探索也圍著「應用」轉。他表示，公司研究「著眼在未來 3-5 年」，要把大模型用在高爐裡，通過數據算出爐溫，提前兩小時預判鐵水矽含量。還可以用在礦山裡，讓礦工在地面操作機械，避開瓦斯和塌方。此外，還要用在醫院裡，瑞金醫院的病理模型、中山醫科大學的眼科遠程診斷，都是現成的例子。​