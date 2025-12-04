鉅亨網新聞中心 2025-12-04 14:00

日本防衛大臣小泉進次郎周二（2 日）視察了位於東京都府中市的航空自衛隊基地，稱太空是事關軍事和民生的極重要領域。

日本推進太空軍事化，擬打造「宇宙作戰集團」。（圖：Shutterstock）

據《共同社》報導，日本展現出加強太空應對能力的強烈意願，預計將於 2026 年度把航空自衛隊整編為「航空宇宙自衛隊」，將把太空專門部隊「宇宙作戰群」在 2025 年度內升級為「宇宙作戰團」，並在 2026 年度繼續升級為「宇宙作戰集團」。

小泉進次郎說，太空領域的重要性日益凸顯，干擾或癱瘓他國衛星的技術研發也日趨活躍，防衛省與自衛隊將繼續強化太空穩定利用的能力。

此外，日本在幾個月前提出研發「保鏢衛星」，強化太空防禦能力，還計劃斥巨資打造被稱為日版「星鏈」計畫的「低軌衛星星座」項目。

據《央視》周四報導，中國軍事評論家魏東旭認為，日本打造太空作戰力量有三方面考慮：

其一、建立更完善的太空偵察體系，利用光學紅外成像衛星和雷達偵察衛星，窺探別國軍事目標，引導自衛隊的遠程火力打擊體系，支持進攻作戰行動。

其二、利用軍用通訊衛星、導航衛星支持自衛隊在印度洋、太平洋區域進行部署，為日本出兵海外進行情報和訊息保障。

其三、發射新式預警衛星，強化自衛隊的整體反飛彈戰力，削弱其他國家利用彈道飛彈的能力。