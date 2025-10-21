鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃達丰電信公司(VOD-US)EPS預估下修至1.01元，預估目標價為10.91元

search icon



根據FactSet最新調查，共10位分析師，對沃達丰電信公司(VOD-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.06元下修至1.01元，其中最高估值1.32元，最低估值0.71元，預估目標價為10.91元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.32(1.32)1.471.61.59
最低值0.71(0.71)0.941.061.2
平均值1(1.02)1.161.311.4
中位數1.01(1.06)1.191.241.41

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值487.41億498.64億515.66億512.04億
最低值461.99億471.86億478.05億484.63億
平均值473.95億485.36億494.46億497.92億
中位數473.04億483.08億491.02億497.51億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.040.844.450.46-0.02
營業收入510.49億529.36億475.32億398.09億402.03億

詳細資訊請看美股內頁：
沃達丰電信公司(VOD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

