鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃達丰電信公司(VOD-US)EPS預估下修至1.01元，預估目標價為10.91元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對沃達丰電信公司(VOD-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.06元下修至1.01元，其中最高估值1.32元，最低估值0.71元，預估目標價為10.91元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.32(1.32)
|1.47
|1.6
|1.59
|最低值
|0.71(0.71)
|0.94
|1.06
|1.2
|平均值
|1(1.02)
|1.16
|1.31
|1.4
|中位數
|1.01(1.06)
|1.19
|1.24
|1.41
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|487.41億
|498.64億
|515.66億
|512.04億
|最低值
|461.99億
|471.86億
|478.05億
|484.63億
|平均值
|473.95億
|485.36億
|494.46億
|497.92億
|中位數
|473.04億
|483.08億
|491.02億
|497.51億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.04
|0.84
|4.45
|0.46
|-0.02
|營業收入
|510.49億
|529.36億
|475.32億
|398.09億
|402.03億
詳細資訊請看美股內頁：
沃達丰電信公司(VOD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 股神領路．日本啟航！跟上日本商社投資熱潮
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃達丰電信公司(VOD-US)EPS預估下修至1.04元，預估目標價為10.80元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃達丰電信公司(VOD-US)EPS預估上修至1.06元，預估目標價為10.80元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃達丰電信公司VOD-US的目標價調降至10.8元，幅度約3.03%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃達丰電信公司(VOD-US)EPS預估下修至1.04元，預估目標價為11.14元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇