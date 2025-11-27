鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估下修至0.64元，預估目標價為26.40元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共36位分析師，對理想汽車(LI-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.65元下修至0.64元，其中最高估值1.24元，最低估值0.06元，預估目標價為26.40元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.24(1.24)
|1.9
|3.32
|0.89
|最低值
|0.06(0.06)
|0.24
|0.31
|0.89
|平均值
|0.58(0.59)
|1.09
|1.57
|0.89
|中位數
|0.64(0.65)
|1.18
|1.64
|0.89
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|221.31億
|316.12億
|447.20億
|276.06億
|最低值
|163.55億
|174.92億
|187.02億
|276.06億
|平均值
|182.21億
|232.13億
|282.48億
|276.06億
|中位數
|176.26億
|226.65億
|286.91億
|276.06億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.13
|-0.05
|-0.31
|1.68
|1.12
|營業收入
|13.70億
|41.88億
|67.25億
|174.81億
|200.73億
詳細資訊請看美股內頁：
理想汽車(LI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 想參與美股動能？懶人也會的被動投資術！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估下修至0.7元，預估目標價為27.97元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車LI-US的目標價調降至27.97元，幅度約5.17%
- 骨折式降價！瑪莎拉蒂再降價 搶救中國市場銷量
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估下修至0.75元，預估目標價為29.54元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇