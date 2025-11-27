鉅亨網新聞中心 2025-11-27 16:06



法國總統府愛麗舍宮 26 日宣布，總統馬克宏將於 12 月初前往中國進行國事訪問。稍早媒體曾披露，馬克宏有意邀請中國國家主席習近平出席 2026 年的 G7 峰會，也成為此行各界關注的焦點。

內政卡關、外交突圍！法國總統馬克宏12月將出訪中國。(圖:shutterstock)

愛麗舍宮在聲明中表示，此次訪問期間，馬克宏將先後抵達北京、成都，此訪將探討法中全面戰略夥伴關係中的重大議題，並就若干重大國際問題及合作領域進行磋商，以應對當今時代的全球挑戰。

聲明指出，馬克宏將致力「推動一項在經濟和貿易領域謀求合作與平衡的議程」，這一目標將成為法國 2026 年擔任七國集團（G7）輪值主席國期間的核心議題。

彭博 11 月初時報導稱，馬克宏也正考慮於 12 月訪問中國。對此，法國愛麗榭宮官員回應表示，法國希望與願意協助解決全球失衡問題的主要新興國家進行接觸。

此外，馬克宏有意邀請中國國家主席習近平出席 2026 年在法國舉行的七國集團（G7）峰會，並且已經與一些盟友討論過這個想法。

彭博報導稱，邀請習近平參加明年的 G7 峰會是一項大膽的舉動，馬克宏的政府在國內舉步維艱，他手中僅剩的一張牌就是在國際舞台上扮演一位偉大的政治家。



隨著七國集團（G7）影響力日漸式微，美國也缺席了本月的二十國集團（G20），馬克宏寄望能夠重新定義 G7 這個以歐洲國家為主、但缺乏美國總統川普所偏好的「全球要角」的非正式組織。

近年來，G7 的討論焦點日益集中於如何因應中國影響力的擴張，幫括如何保護供應鏈免受中國干擾，以及如何因應俄羅斯對烏克蘭的戰爭，因為七國集團認為北京是這場戰爭的關鍵推動者。這意味著，若馬克宏成功邀請習近平出席，很可能引發一場緊張的討論。