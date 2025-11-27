鉅亨速報 - Factset 最新調查：戴爾科技(DELL-US)EPS預估上修至9.91元，預估目標價為166.50元
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對戴爾科技(DELL-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.55元上修至9.91元，其中最高估值10.01元，最低估值9.21元，預估目標價為166.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|10.01(10)
|12.54
|14.81
|14.99
|最低值
|9.21(9.21)
|9.96
|11.35
|14.99
|平均值
|9.79(9.55)
|11.34
|12.91
|14.99
|中位數
|9.91(9.55)
|11.45
|12.95
|14.99
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,121.41億
|1,307.10億
|1,411.99億
|1,453.59億
|最低值
|1,064.72億
|1,141.76億
|1,227.83億
|1,453.59億
|平均值
|1,100.71億
|1,210.84億
|1,316.65億
|1,453.59億
|中位數
|1,116.59億
|1,208.06億
|1,302.23億
|1,453.59億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.37
|7.30
|3.33
|4.46
|6.51
|營業收入
|943.29億
|1,010.39億
|1,015.65億
|885.23億
|954.67億
詳細資訊請看美股內頁：
戴爾科技(DELL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
