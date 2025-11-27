鉅亨速報 - Factset 最新調查：戴爾科技(DELL-US)EPS預估上修至9.91元，預估目標價為166.50元

search icon



根據FactSet最新調查，共23位分析師，對戴爾科技(DELL-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.55元上修至9.91元，其中最高估值10.01元，最低估值9.21元，預估目標價為166.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值10.01(10)12.5414.8114.99
最低值9.21(9.21)9.9611.3514.99
平均值9.79(9.55)11.3412.9114.99
中位數9.91(9.55)11.4512.9514.99

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,121.41億1,307.10億1,411.99億1,453.59億
最低值1,064.72億1,141.76億1,227.83億1,453.59億
平均值1,100.71億1,210.84億1,316.65億1,453.59億
中位數1,116.59億1,208.06億1,302.23億1,453.59億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.377.303.334.466.51
營業收入943.29億1,010.39億1,015.65億885.23億954.67億

詳細資訊請看美股內頁：
戴爾科技(DELL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSDELL

