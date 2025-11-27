鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zscaler公司(ZS-US)EPS預估上修至3.8元，預估目標價為335.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共44位分析師，對Zscaler公司(ZS-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.66元上修至3.8元，其中最高估值3.84元，最低估值3.63元，預估目標價為335.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.84(3.71)
|4.73
|5.91
|6.86
|最低值
|3.63(3.13)
|3.84
|4.92
|5.59
|平均值
|3.78(3.65)
|4.44
|5.41
|6.23
|中位數
|3.8(3.66)
|4.46
|5.38
|6.23
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|33.00億
|40.84億
|49.92億
|53.91億
|最低值
|32.66億
|38.71億
|45.17億
|53.50億
|平均值
|32.92億
|39.44億
|46.82億
|53.70億
|中位數
|32.92億
|39.37億
|46.51億
|53.70億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.93
|-2.77
|-1.40
|-0.39
|-0.27
|營業收入
|6.73億
|10.91億
|16.17億
|21.68億
|26.73億
詳細資訊請看美股內頁：
Zscaler公司(ZS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
