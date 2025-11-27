search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zscaler公司(ZS-US)EPS預估上修至3.8元，預估目標價為335.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共44位分析師，對Zscaler公司(ZS-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.66元上修至3.8元，其中最高估值3.84元，最低估值3.63元，預估目標價為335.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.84(3.71)4.735.916.86
最低值3.63(3.13)3.844.925.59
平均值3.78(3.65)4.445.416.23
中位數3.8(3.66)4.465.386.23

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值33.00億40.84億49.92億53.91億
最低值32.66億38.71億45.17億53.50億
平均值32.92億39.44億46.82億53.70億
中位數32.92億39.37億46.51億53.70億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.93-2.77-1.40-0.39-0.27
營業收入6.73億10.91億16.17億21.68億26.73億

詳細資訊請看美股內頁：
Zscaler公司(ZS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


