鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nutanix公司(NTNX-US)EPS預估下修至1.84元，預估目標價為74.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Nutanix公司(NTNX-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.89元下修至1.84元，其中最高估值1.93元，最低估值1.64元，預估目標價為74.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值1.93(1.93)2.43.08
最低值1.64(1.71)1.892.2
平均值1.83(1.88)2.192.53
中位數1.84(1.89)2.222.5

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值29.49億35.00億37.42億
最低值28.26億31.41億33.22億
平均值28.66億32.71億36.03億
中位數28.43億32.49億36.21億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-5.01-3.62-1.09-0.510.65
營業收入13.94億15.81億18.63億21.49億25.38億

詳細資訊請看美股內頁：
Nutanix公司(NTNX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSNTNX

