鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nutanix公司(NTNX-US)EPS預估下修至1.84元，預估目標價為74.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Nutanix公司(NTNX-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.89元下修至1.84元，其中最高估值1.93元，最低估值1.64元，預估目標價為74.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.93(1.93)
|2.4
|3.08
|最低值
|1.64(1.71)
|1.89
|2.2
|平均值
|1.83(1.88)
|2.19
|2.53
|中位數
|1.84(1.89)
|2.22
|2.5
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|29.49億
|35.00億
|37.42億
|最低值
|28.26億
|31.41億
|33.22億
|平均值
|28.66億
|32.71億
|36.03億
|中位數
|28.43億
|32.49億
|36.21億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-5.01
|-3.62
|-1.09
|-0.51
|0.65
|營業收入
|13.94億
|15.81億
|18.63億
|21.49億
|25.38億
詳細資訊請看美股內頁：
Nutanix公司(NTNX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
