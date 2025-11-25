盤中速報 - 費城半導體大跌1.31%，報6615.62點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間25日10:30，費城半導體下跌87.58點（或1.31%），暫報6615.62點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.04%
- 近 1 月：-3.92%
- 近 3 月：+16.45%
- 近 6 月：+42.55%
- 今年以來：+33.49%
焦點個股
費城半導體成分股以超微半導體(AMD-US)領跌。超微半導體(AMD-US)下跌6.13%；輝達(NVDA-US)下跌4.25%；連貫(COHR-US)下跌3.17%；美光科技(MU-US)下跌2.42%；安謀控股公司(ARM-US)下跌2.16%。
部分成分股表現相對穩健，應用材料(AMAT-US)上漲3.04%；萊迪思半導體(LSCC-US)上漲1.8%；博通(AVGO-US)上漲1.73%；艾司摩爾(ASML-US)上漲0.71%。
