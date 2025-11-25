search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1.31%，報6615.62點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間25日10:30，費城半導體下跌87.58點（或1.31%），暫報6615.62點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-0.04%
  • 近 1 月：-3.92%
  • 近 3 月：+16.45%
  • 近 6 月：+42.55%
  • 今年以來：+33.49%

焦點個股


費城半導體成分股以超微半導體(AMD-US)領跌。超微半導體(AMD-US)下跌6.13%；輝達(NVDA-US)下跌4.25%；連貫(COHR-US)下跌3.17%；美光科技(MU-US)下跌2.42%；安謀控股公司(ARM-US)下跌2.16%。

部分成分股表現相對穩健，應用材料(AMAT-US)上漲3.04%；萊迪思半導體(LSCC-US)上漲1.8%；博通(AVGO-US)上漲1.73%；艾司摩爾(ASML-US)上漲0.71%。


文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體6518.06-2.76%
超微半導體195.625-9.03%
輝達170.33-6.69%
連貫146.38-3.58%
美光科技218.765-2.31%
安謀控股公司127.22-5.56%
應用材料233.78+1.24%
萊迪思半導體66.1867-3.33%
博通377.35-0.16%
艾司摩爾986.52-0.13%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty