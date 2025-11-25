鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-25 09:40

過去數月，政治、市場與媒體領域逐漸浮現特殊模式，零散的頭條新聞開始相互關聯，市場異常現像不再像偶然發生，機構行為者展現出不同尋常的侵略性，更深層的動盪正悄然醞釀。專家認為，這一切絕非正常的貨幣週期，不是傳統黨派之爭，也不是所謂的「市場波動」，而是兩種貨幣體系之間的直接對抗。

華爾街「影子戰爭」曝光！小摩暗中狙擊比特幣 美財政部密謀從Fed手中奪回貨幣主權（圖：Shutterstock）

摩根大通常被認為是銀行，實則是全球金融體制的執行中樞，貼近聯準會 (Fed) 核心機制，主導全球美元結算體系，是傳統貨幣架構的首要執行者。

同時，摩根大通是對 MSTR 發起激進做空壓力的主要推手，在比特幣宏觀敘事威脅傳統貨幣利益時出手，還出現客戶轉出 MSTR 股票交割延遲的情況，這暗示摩根大通的託管壓力，動搖其地位等同於動搖舊有貨幣體制。

摩根大通也深知穩定幣的意義，明白財政部成為可程式化美元發行方的後果，於是展開反擊，運用衍生性商品施壓、流動性瓶頸、敘事壓制等市場戰術。

比特幣則成為意外戰場，政府本來想低調囤積，但舊體系運用黃金式壓制機制扼殺比特幣訊號，美國政府面臨兩難抉擇，這也是其對比特幣保持沉默的原因。

這場博弈發生在歷經六十載建構的貨幣體系之上，貨幣體制正在崩裂，金融管道失穩，激勵機制分化，兩大陣營立足於同一脆弱基石。

MSTR 是轉換橋樑，連接傳統機構資本與新興比特幣，國債貨幣體系，摩根大通對其發起攻擊，甚至有推測美國政府可能介入投資 MSTR。