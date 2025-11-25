鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-25 04:00

據《央視》周一（24 日）報導，中國在「十五五」期間將發射四顆衛星，聚焦宇宙起源、空間天氣起源、生命起源等重大前沿問題，組織實施包含「鴻蒙計畫」、「夸父二號」、系外地球巡天、增強型 X 射線時變與偏振空間天文台在內的太空探源科學衛星計畫。

中國將尋找第二顆地球。（圖：Shutterstock）

第一顆衛星，是聆聽宇宙「嬰兒時期」啼哭的鴻蒙計畫，它是由 10 顆衛星組成的低頻射電望遠鏡陣列，將會集體飛往月球背面——這裡就像宇宙中一個安靜的「收音室」，能屏蔽所有地球和太陽的噪音，能捕捉來自宇宙深處的微弱信號。它將為人類揭開宇宙大爆炸後，第一顆恆星出現之前，那段持續幾億年混沌時光的奧秘。

第二顆衛星，是「直視太陽」的夸父二號。它將在國際上首次繞行到太陽的極區上空，像一位高空攝影師，直接凝視太陽的「北極」與「南極」。那裡隱藏著太陽磁場活動的終極秘密。讀懂它，人類就能更早預知太陽風暴來襲，更懂地球與太陽的關係。

第三衛星，是「為人類尋找新家」的系外地球巡天衛星。地球是孤獨的嗎？宇宙中還有別的宜居星球嗎？這顆衛星將巡視星河，專門尋找和地球差不多大小、處在宜居帶的「地球 2.0」。或許不久的未來，它將為人類指認一顆夢寐以求的第二家園。