白宮證實馬斯克離任川普政府：政府效率部仍將繼續

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-29 16:20

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白宮周三 (28 日) 晚間證實，馬斯克 (Elon Musk) 結束他作為特別政府僱員，領導政府效率部門 (DOGE) 的職務，「離職將於今晚開始」。

據報導，馬斯克的政府職位本就是臨時性質，他每年擔任特別政府僱員的上限為 130 天，於五月下旬達到這一限制。馬斯克在 X 平台感謝川普總統給予減少浪費的機會，並堅信 DOGE 的使命「只會隨著時間的推移而加強」，成為政府運作中的一部分。

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他的離任消息傳出的前一天，馬斯克公開批評了川普政府的核心立法議程——預算法案。他對這項川普稱為「大而美」的法案感到「失望」，認為它將增加聯邦赤字，並且「破壞了 DOGE 的工作」。

馬斯克評論說，一項法案可以是巨大或美好，但「不知道能否兩者兼具」。