白宮證實馬斯克離任川普政府：政府效率部仍將繼續
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
白宮周三 (28 日) 晚間證實，馬斯克 (Elon Musk) 結束他作為特別政府僱員，領導政府效率部門 (DOGE) 的職務，「離職將於今晚開始」。
據報導，馬斯克的政府職位本就是臨時性質，他每年擔任特別政府僱員的上限為 130 天，於五月下旬達到這一限制。馬斯克在 X 平台感謝川普總統給予減少浪費的機會，並堅信 DOGE 的使命「只會隨著時間的推移而加強」，成為政府運作中的一部分。
他的離任消息傳出的前一天，馬斯克公開批評了川普政府的核心立法議程——預算法案。他對這項川普稱為「大而美」的法案感到「失望」，認為它將增加聯邦赤字，並且「破壞了 DOGE 的工作」。
馬斯克評論說，一項法案可以是巨大或美好，但「不知道能否兩者兼具」。
雖然 DOGE 推動了聯邦文職人員的大規模裁減 (估計 26 萬人)，但馬斯克未能實現他最初承諾的「世代性節省」。DOGE 的工作也面臨挑戰，包括法官阻止大規模解僱以及一些員工被誤裁。馬斯克曾說 DOGE 成了「替罪羔羊」，即使發生壞事也會被歸咎。
在政府任職期間，特斯拉 (TSLA-US) 的銷售和股價出現了顯著下滑，並面臨活動人士的抵制和破壞行動。馬斯克曾向投資者表示，將大幅減少分配給 DOGE 的時間，並將更多時間投入特斯拉。他承諾未來五年將繼續領導特斯拉。他最近也表示將減少政治捐款。
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