鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-24 15:50

近年來，RWA(現實世界資產) 成為國際金融新興熱點。從 2020 年 4 月至 2 今年 4 月的五年之間，RWA 規模激增 245 倍，從 8500 萬美元飆升至超 210 億美元。

全球RWA市場爆發式成長！中國多部會發布三項標準 推動產業發展邁向成熟（圖：Shutterstock）

今年以來，美國和香港通過穩定幣立法、「RWA 第一股」Figure(FACA-US) 在美股上市，到了 7 月，全球 RWA 鏈上市值提升至 255 億美元 (不含穩定幣)。

‌



根據波士頓諮詢集團等機構預測，到 2030 年，全球 RWA 市場可能達 16 兆美元且增長由機構需求驅動，他們藉區塊鏈技術追求高收益、透明度和優化資產負債表。

傳統金融中介多，交易成本高、流程繁瑣、透明度低，房地產等高價值現實資產流動性不足，許多投資人受限，而 RWA 利用區塊鏈技術將現實資產數位化、通證化，形成可分割交易的數位資產，建構一級和二級市場。

2025 年，貝萊德等傳統金融巨頭紛紛入場，全球 RWA 市場呈現「監管框架成型、資產類型多元」特徵，納入監管既約束又推動其合規發展。

然而，RWA 市場初期「野蠻生長」，缺乏統一規則，存在互通性差等問題，對此中國最新提出相關文件，明確提出 2026 年前在重點領域形成鏈上資料可信賴管理標準，RWA 成為首批突破口，研發系列標準成為推動 RWA 從探索走向成熟的關鍵。

在此背景下，中國行動通訊聯合會根據標準工作計劃，進行三項標準開發。一是《基於區塊鏈的實體資產上鏈通用技術要求》，適用於多行業，對資產數位化等全生命週期管理提出技術要求；二是《基於區塊鏈的新能源實體資產上鏈唯一標識技術規範》，針對新能源實體資產，規定其在區塊鏈系統唯一標識與上鏈映射的技術細節；三是週期標準鏈。

這三項標準意義重大，根本目的是為現實資產通證化提供統一框架，建立通用語言與資料規範，確保法律合規與權利確定，保障技術安全與互通性，降低重複建設成本，賦能監管提升透明度，增強國際規則話語權。透過「通用框架 - 垂直場景 - 治理工具」設計，填補標準空白，建構 RWA 市場技術基座。