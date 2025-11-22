鉅亨速報 - Factset 最新調查：BJ批發俱樂部控股BJ-US的目標價調降至115元，幅度約4.17%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對BJ批發俱樂部控股(BJ-US)提出目標價估值：中位數由120元下修至115元，調降幅度4.17%。其中最高估值134元，最低估值85元。
綜合評級 - 共有25位分析師給予BJ批發俱樂部控股評價：積極樂觀15位、保持中立9位、保守悲觀1位。
BJ批發俱樂部控股今(22日)收盤價為89.41元。近5日股價下跌4.17%，標普指數下跌1.95%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 全球陷入搶銅大戰 為何各國開始「囤銅」？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股盤後〉Fed12月降息希望升溫 道瓊漲近500點 三大指數仍難逃周線下挫
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADR(FMX-US)EPS預估下修至3.74元，預估目標價為106.05元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. - ADRFMX-US的目標價調降至106.05元，幅度約3.54%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Figure Technology Solutions, Inc. Class A(FIGR-US)EPS預估上修至0.64元，預估目標價為51.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇