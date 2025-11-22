search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：BJ批發俱樂部控股BJ-US的目標價調降至115元，幅度約4.17%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對BJ批發俱樂部控股(BJ-US)提出目標價估值：中位數由120元下修至115元，調降幅度4.17%。其中最高估值134元，最低估值85元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予BJ批發俱樂部控股評價：積極樂觀15位、保持中立9位、保守悲觀1位。

BJ批發俱樂部控股今(22日)收盤價為89.41元。近5日股價下跌4.17%，標普指數下跌1.95%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



