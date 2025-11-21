盤中速報 - Numeraire大漲24.16%，報13美元
鉅亨網新聞中心
Numeraire(NMR)在過去 24 小時內漲幅超過24.16%，最新價格13美元，總成交量達0.44億美元，總市值0.98億美元，目前市值排名第 104 名。
近 1 日最高價：15.26美元，近 1 日最低價：10.38美元，流通供給量：7,514,702。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+33.95%
- 近 1 月：+6.37%
- 近 3 月：+62.78%
- 近 6 月：+49.13%
- 今年以來：-16.93%
