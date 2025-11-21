盤中速報 - 數位代幣大跌8.64%，報4.59美元

ICP 全名為 Internet Computer，ICP 的基礎網路使用智慧合約（smart contract），與規模較大的競爭者如以太坊等競爭。ICP 希望從軟體開發人員到內容創作者，不必經過臉書、亞馬遜，也不需要透過伺服器或商業雲端的服務，就可以在網路上發布其作品。