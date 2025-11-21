〈焦點股〉資金大逃殺 記憶體股漲多成殺盤重地 多檔倒地跌停
鉅亨網記者魏志豪 台北
隨著美股四大指數暴跌，台股今 (21) 日也難逃空襲，盤中暴跌逾千點，獲利了結賣壓全數出籠，尤其日前漲多的記憶體股成為海嘯第一排，包括華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW)、華東 (8110-TW)、群聯 (8299-TW) 皆深鎖跌停板，其餘個股跌幅也至少半根以上，族群賣壓沉重。
記憶體自 9 月起迅速反轉，不僅 DRAM 報價直衝雲霄，NAND Flash 市況也在 SanDisk、美光 (MU-US) 接連漲價後迅速轉好，帶動台灣業者生意爆棚，直至現在仍獲眾多客戶要貨，也推升相關業者股價。
DRAM 指標股華邦電、南亞科雙雙自 9 月起漲，其中，華邦電從 8 月底的 19.7 元，一度漲至 69.1 元，漲幅高達 250%，但在本周二出關後，受大盤震盪影響，已連跌四天，今日再度打入跌停板，收在 52.2 元，自高點以來跌幅已達 26%。
南亞科同樣自 8 月底的 47 元，一路飆漲至最高 178.5 元，漲幅更高達 280%，市值衝破 5000 億元，更一度超越台塑化 (6505-TW)，直逼聯電 (2303-TW)(UMS-US)，但隨著獲利了結賣壓出籠，今日也深鎖跌停，自高點以來跌幅達 22%，市值同步縮水至 4338 億元。
記憶體族群今日不論是控制晶片業者、模組廠、代工廠、NOR Flash 業者等，皆一片綠油油，除了四家跌停外，包括創見 (2451-TW)、威剛 (3260-TW)、十銓 (4967-TW)、旺宏 (2337-TW)、宇瞻 (8271-TW)、宜鼎 (5289-TW)、品安 (8088-TW)、凌航 (3135-TW)、力積電 (6770-TW)、華泰 (2329-TW)、力成 (6239-TW)、南茂 (8150-TW) 與菱生 (2369-TW) 跌幅至少半根以上。
