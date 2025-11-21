〈焦點股〉資金大逃殺 記憶體股漲多成殺盤重地 多檔倒地跌停

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-21 13:15

DRAM記憶體示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

記憶體自 9 月起迅速反轉，不僅 DRAM 報價直衝雲霄，NAND Flash 市況也在 SanDisk、美光 (MU-US) 接連漲價後迅速轉好，帶動台灣業者生意爆棚，直至現在仍獲眾多客戶要貨，也推升相關業者股價。

DRAM 指標股華邦電、南亞科雙雙自 9 月起漲，其中，華邦電從 8 月底的 19.7 元，一度漲至 69.1 元，漲幅高達 250%，但在本周二出關後，受大盤震盪影響，已連跌四天，今日再度打入跌停板，收在 52.2 元，自高點以來跌幅已達 26%。